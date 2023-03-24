У Києві собаку викинули з вікна багатоповерхівки: тварина загинула

З’ясувалося, що у квартирі, з вікна якої викинули песика, проживає цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало з Донецької області.

У Києві на Солом'янці собаку викинули з вікна багатоповерхівки.

З’ясувалося, що у квартирі, з вікна якої викинули песика, проживає цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало з Донецької області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Сергія Берегового невідомий викинув з вікна будинку собаку. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення обставин події.

"Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіло песика, який від отриманих ушкоджень помер на місці. Також поліцейські встановили квартиру, з якої, ймовірно, викинули тварину. Правоохоронці з’ясували, що в оселі проживає цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало з Донецької області", - розповіли у поліції.

Фото: Національна поліція Києва

За цим фактом слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводиться комплекс слідчих дій для притягнення винних до відповідальності. За такий вчинок винним загрожує позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці, яка його била та поїла горілкою, щоб не скавчало.

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