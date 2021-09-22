У Києві собака забрів до метро: що з ним сталося (фото)

У Києві собака забрів до метро: що з ним сталося (фото)

Пасажирка метрополітену виявила тварину на станції "Бориспільська".

У Києві пес забрів до метро.

Ймовірно, собака потрапив на платформу під час великого скупчення людей.

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Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Пасажирка метрополітену виявила тварину на станції метро "Бориспільська" та передала її поліціянту.

"21 вересня до поліцейського Михайла Козки, який чергував на станції метро "Бориспільська", звернулась жінка та повідомила, що знайшла на платформі, ймовірно, безпритульного собаку, який розгубився та метушився серед натовпу. Заявниця передала песика правоохоронцю та залишила свої контакти, на випадок, якщо власник не знайдеться", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейський тимчасового прихистив тварину у черговій кімнаті, нагодував та жартома назвав її Метроша.

Господарі тварини так і не знайшлись, тож співробітник поліції метрополітену вирішив зв’язався з жінкою, яка знайшла пса. Вона погодилась прихистити собаку та забрала до себе додому.

Нагадаємо, стала відома доля кошеняти, яке вісім днів блукало у метро в Києві.

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