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У Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути хлопця, який тонув: відео

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У Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути хлопця, який тонув: відео

Тварина та її власник вижили.

У Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути звідти хлопця, який тонув, намагаюсь врятувати тварину. 

Про це в Instagram повідомив dtp.kiev.ua. 

За даними очевидців, інцидент стався на Русанівці. Спочатку тварина вибігла на лід та провалилась в крижану воду. Собаку кинувся рятувати хлопець, який також зненацька пішов під кригу. Після цього тварина вибралась з води та намагалась врятувати уже свого власника.

Випадковий перехожий знайшов гілку, кинув хлопцю та почав роздягатись, щоб допомогти людині. Проте пес забіг у воду, вхопив гілку та витягнув свого господаря. 

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