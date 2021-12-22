У Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути хлопця, який тонув: відео

Тварина та її власник вижили.
У Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути звідти хлопця, який тонув, намагаюсь врятувати тварину.
Про це в Instagram повідомив dtp.kiev.ua.
За даними очевидців, інцидент стався на Русанівці. Спочатку тварина вибігла на лід та провалилась в крижану воду. Собаку кинувся рятувати хлопець, який також зненацька пішов під кригу. Після цього тварина вибралась з води та намагалась врятувати уже свого власника.
Випадковий перехожий знайшов гілку, кинув хлопцю та почав роздягатись, щоб допомогти людині. Проте пес забіг у воду, вхопив гілку та витягнув свого господаря.
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