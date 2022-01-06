У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк і 10 днів провела у каналізації

Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.
У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк.
Тварина 10 днів провела у каналізації.
Про це повідомляє паблік "Типовий Київ".
"Собачка Люся зникла ще 10 днів тому, вона ніколи не покидала територію установи, тому зникнення песика викликало неабияке хвилювання у всіх працівників адміністрації. Як виявилось, бідолашна провалилась у люк та 10 днів жила у каналізації. Саме там її знайшла прибиральниця, яка випадково зазирнула у напіввідкритий люк", - йдеться у повідомленні.
Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.
Нагадаємо, у Києві в парку на Відрадному стовп вдарив струмом таксу.
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