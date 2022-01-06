Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк і 10 днів провела у каналізації

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк і 10 днів провела у каналізації

Фото: Типичный Киев

Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.

У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк.

Тварина 10 днів провела у каналізації.

Про це повідомляє паблік "Типовий Київ".

"Собачка Люся зникла ще 10 днів тому, вона ніколи не покидала територію установи, тому зникнення песика викликало неабияке хвилювання у всіх працівників адміністрації. Як виявилось, бідолашна провалилась у люк та 10 днів жила у каналізації. Саме там її знайшла прибиральниця, яка випадково зазирнула у напіввідкритий люк", - йдеться у повідомленні.

Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.

Нагадаємо, у Києві в парку на Відрадному стовп вдарив струмом таксу.

Читайте також:

Наступна публікація