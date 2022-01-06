У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк і 10 днів провела у каналізації

У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк і 10 днів провела у каналізації

Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.

У Києві собачка-талісман Оболонської РДА провалилась у люк.

Тварина 10 днів провела у каналізації.

Також читайте Серце зупинилося від страху: в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі

Про це повідомляє паблік "Типовий Київ".

"Собачка Люся зникла ще 10 днів тому, вона ніколи не покидала територію установи, тому зникнення песика викликало неабияке хвилювання у всіх працівників адміністрації. Як виявилось, бідолашна провалилась у люк та 10 днів жила у каналізації. Саме там її знайшла прибиральниця, яка випадково зазирнула у напіввідкритий люк", - йдеться у повідомленні.

Нині Люсю вже відігріли та відгодували, з нею все добре.

Нагадаємо, у Києві в парку на Відрадному стовп вдарив струмом таксу.

Читайте також: