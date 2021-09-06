У Києві сміттєвоз та трамвай не поділили дорогу — водії з’ясовували стосунки навкулачки: відео

Перехожі втрутилися в конфлікт на вулиці, не допустивши серйозної бійки.

У понеділок, 6 вересня, у Шевченківському районі Києва водії сміттєвоза та трамвая з’ясовували стосунки на кулаках після того, як не змогли розминутися на дорозі.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо”, опублікувавши відео з місця події.

Інцидент стався близько 17:40 на вулиці Дегтярівській.

На опублікованих кадрах видно, що сміттєвоз виїхав на смугу руху трамваїв, при цьому між водіями транспортних засобів розпочався конфлікт із використанням ненормативної лексики. Зрештою водії спробували влаштувати бійку просто на вулиці, але надійшли перехожі, які запобігли жорсткішого з’ясовуванню стосунків.

Через порушників громадського порядку утворився затор.

Обережно, відео 18+. Нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше, в Дарницькому районі Києва у місцевого мешканця із приватного двору пропав його автомобіль “Ауді”. Неповнолітні підібрали ключі, які власник загубив під час бійки, і поїхали кататися на його машині.

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