У Києві скоротять комендантську годину - КМВА

Зараз комендантська година в Києві діє щодня з 23:00 до 05:00.

У Києві з 26 березня планують скоротити комендантську годину. За попередніми даними, вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

У столиці почали масово зникати з вулиць незаконні кіоски

Читайте також: