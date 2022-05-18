У Києві скоротять інтервал руху наземного громадського транспорту: деталі

Після відновлення 16 травня оплати за проїзд у Києві мешканці провалідували майже 350 тис. е-квитків.

Міська влада Києва буде відслідковувати попит на маршрутах наземного транспорту і, відповідно, збільшувати кількість рухомого складу. Своєю чергою, збільшення кількості рухомого складу дозволить скоротити інтервал руху.

Про це повідомили в КМДА.

На 20 найбільш популярних маршрутах збільшено кількість рухомого складу:

7 трамвайних маршрутів отримали 9 додаткових одиниць

11 тролейбусних маршрутів отримали 11 додаткових одиниць

"Ми проаналізували, які маршрути користуються найбільшим попитом у містян, і ухвалили рішення про збільшення кількості рухомого складу на 20 маршрутах наземного громадського транспорту. На сім трамвайних маршрутів ми додаємо 9 одиниць транспорту і на одинадцять тролейбусних маршрутів 11 одиниць транспорту. Збільшення кількості рухомого складу дає можливість скоротити інтервал руху громадського транспорту на цих маршрутах", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Слід зауважити, що від 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті. Влада просить киян бути відповідальними і сплачувати за проїзд.

"Це ваш внесок в економіку міста, і, відповідно, у перемогу!", – наголосив Микола Поворозник.

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