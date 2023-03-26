У Києві скоротили комендантську годину: новий графік роботи метро

Від 26 березня запроваджено новий графік роботи київського метрополітену. Це пов'язано з рішенням про скорочення дії комендантської години в Києві.

Про це повідомили у КМДА.

Відтепер підземка працюватиме від 6:00 до 23:00.

"Інтервал руху у будні під час ранкової та вечірньої години пік — 4-5 хв, зранку — 6-8 хв, ввечері — 8-10 хв. У вихідні дні поїзди метро їздитимуть з інтервалом 9-11 хв. Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Комендантська година у столиці від 26 березня: зміни графіку