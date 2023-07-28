У Києві скоротилася кількість маршруток: що стало причиною

У Києві скоротилася кількість маршруток приватних перевізників.

Як пояснили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, порівняно з 2021 роком випуск на маршрути в цьому сегменті зменшився на третину, передає "Вечірній Київ".

Причини цього скорочення різні: частина припинила бізнес у столиці. Крім того, дуже часто приватники порушують умови договору на перевезення укладені з містом.

"У 2023 році фахівці Служби перевезень здійснили понад 100 перевірок дотримання перевізниками умов укладених договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. За результатами перевірок, при наявності порушень, приватним перевізникам були надіслані пропозиції щодо усунення порушень або повідомлення про розірвання умов договору. Зокрема з низкою приватних перевізників розірвали орієнтовно 20 договорів", — повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

Основними порушеннями договорів, за словами Кульбако, було невиконання окремими перевізниками інвестиційних зобов’язань, тобто, не було оновлено рухомий склад на маршрутах. Також в ході перевірок встановили факт заміни перевізником типу рухомого складу на маршруті: транспортні засоби не відповідали умовам договору за параметрами, пасажиромісткістю, роком випуску тощо.

Крім цього, приватні перевізники порушували встановлені схеми руху, і такі факти документально зафіксовані. А ще змінювали кількість транспортних засобів на маршруті, зокрема зменшували, не мали дозвільної документації, застосовували додаткові трафарети, у салонах мали пошкоджені сидіння для пасажирів, декотрі не обслуговували маршрути тривалий час тощо.

"Наразі Департамент здійснює реорганізацію маршрутної мережі — закриває автобусні маршрути, що працюють в режимі маршрутних таксі та збільшує кількість рухомого складу на маршрутах КП "Київпастранс", — пояснює він.

Кульбако наголосив, що на сьогодні, КП "Київпастранс" не обслуговує автобусні маршрути загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі.

Разом з тим чиновник зазначив, що увесь комунальний громадський транспорт обладнаний автоматизованою системою оплати проїзду, що зручно для пасажирів. В маршрутках приватних перевізників електронна оплата проїзду через валідатор не прижилася. Наприклад, у маршрутці №444 деякий час працював валідатор, але не так давно його відключили.

"Зазначу, що підключення рухомого складу автобусного маршруту №444 до автоматизованої системи оплати проїзду проводилось як експеримент, на обладнанні КП ГІОЦ в тестовому режимі для збору інформації", — пояснив він.

Валентин Кульбако повідомив, що 13 липня договір з перевізником ТОВ "Союз-Авто" на обслуговування маршруту №444 "вул. Метрологічна — станція метро "Звіринецька" було розірвано.

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