У Києві скасовано три рейси міської електрички: названо номери

18 жовтня скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.
У Києві скасовано три рейси міської електрички.
Від понеділка, 18 жовтня, скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.
Про це повідомив “Київпастранс”.
"18 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві показали, як будується метро на Троєщину. Нині ведеться будівництво тунелів.
Раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.