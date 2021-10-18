У Києві скасовано три рейси міської електрички: названо номери

У Києві скасовано три рейси міської електрички: названо номери

18 жовтня скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.

У Києві скасовано три рейси міської електрички.

Від понеділка, 18 жовтня, скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.

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Про це повідомив “Київпастранс”.

"18 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві показали, як будується метро на Троєщину. Нині ведеться будівництво тунелів.

Раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.

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