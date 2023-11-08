У Києві сімейне застілля закінчилось різаниною – теща поранила зятя ножем

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час з’ясування стосунків вдарила свого зятя ножем у живіт. Поліцейські затримали зловмисницю неподалік місця проживання. За скоєне киянці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів вони виявили чоловіка з ножовим пораненням живота.

"Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт. Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому "швидку". Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з колото-різаним пораненням", - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш.

Вже через пів години дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві на блокпосту водій збив військову (фото).

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