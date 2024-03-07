Зловмисник протягом трьох років розбещував дівчинку, поки та не наважилася розповісти рідним.

У Києві сім'я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку.

Про це передає Київська міська прокуратура.

40-річний чоловік раз на два тижні приходив до помешкання сім’ї. Завоювавши за багато років довіру родини, він почав проявляти інтерес до 13-річної доньки власника квартири і навіть обмінявся з нею номерами телефонів.

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Зловмисник створив секретний чат у месенджері і налаштував його так, щоб надіслані повідомлення зникали протягом однієї хвилини.

У цьому чаті збоченець вів непристойні розмови з дівчинкою та надсилав їй порно, у тому числі дитячу порнографію.

Крім цього, коли нікого не було вдома, чоловік записував відео, на якому він на ліжку дівчинки вчиняв дії сексуального характеру, після чого надіслав відео дитині. Також підозрюваний здійснював непристойні дотики до тіла малолітньої дівчинки. Згодом вона про все розповіла бабусі, а та вже розповіла батьку дитини.

"Чоловік вів з нею розмови на відверті теми, демонстрував відео сексуального насильства над дітьми та вчиняв інші розпусні дії. Так тривало близько трьох років, доки остання не наважилась розповісти про все близьким", — розповіла слідча Тамара Давлятова, передає "Вечірній Київ".

Під час обшуку в квартирі підозрюваного на його комп’ютері виявили файли з дитячою порнографією. Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.