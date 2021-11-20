У Києві сильний вітер зірвав з даху будинку металевий лист і поніс на дорогу: пошкоджено дві автівки (відео)

Сильні пориви вітру, які сягають 15-20 м/с, уже накоїли лиха.
У Києві сильний вітер зірвав з даху будинку металевий лист і поніс на дорогу.
Пошкоджено дві автівки.
Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив відео.
Подія сталася у суботу, 20 листопада, на Великій Васильківській.
В Киеве на большой васильковской нежный осенний ветерок срывает металлические листы с крыш. Пострадали два автомобиля и 0 нащадкив. Видео снял наш читатель Максим. Всё больше киевлян находят финансовые средства на покупку автомобильного регистратора. Браво. По пострадавшим автомобилям - если нет каско - расслабьтесь. И покрасьте за свой счёт, оно того не стоит бороться за правду.Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 20 листопада 2021 р.
Зазначимо, що у Києві сьогодні зіпсувалася погода. Пориви вітру, які досягають 15-20 м/с, уже накоїли лиха.
Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.
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