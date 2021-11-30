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У Києві сильний вітер зірвав утеплювач із будинку: фото

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У Києві сильний вітер зірвав утеплювач із будинку: фото

Фото: газета "Дарницькі вісті"

У столиці пориви вітру становлять 15-20 м/с, що відповідає жовтому, I рівню небезпеки.

У Києві лютує сильний вітер. Через негоду із будинку на вулиці Григоренка впав утеплювач. 

Про це повідомляє газета "Дарницькі вісті". 

Як зазначається, інцидент стався на вулиці Григоренка. Там із багатоповерхового житлового будинку вітер буквально зірвав утеплювач. 

"Вітер у Києві зірвав утеплювач з будинку на Григоренка. Сьогодні другий день штормового попередження", - йдеться у повідомленні. 

Фото: газета
Фото: газета "Дарницькі вісті"

Нагадаємо, вівторок, 30 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає жовтому, I рівню небезпеки.

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