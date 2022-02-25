У Києві силам тероборони роздали 18 тисяч автоматів та відповідних боєкомплектів - міністр оборони

Кількість охочих воювати з окупантом збільшується.
У Києві силам територіальної оборони уже видали 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков.
"30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас! Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям сил територіальної оборони протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав тероборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще", - йдеться у повідомленні.
Також у Києві ухвалили рішення приймати в лави територіальної оборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.
"Тож "заблукавші", нех#й щастить", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.