У Києві силам тероборони роздали 18 тисяч автоматів та відповідних боєкомплектів - міністр оборони

Кількість охочих воювати з окупантом збільшується.

У Києві силам територіальної оборони уже видали 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков.

"30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас! Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям сил територіальної оборони протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав тероборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще", - йдеться у повідомленні.

Також у Києві ухвалили рішення приймати в лави територіальної оборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

"Тож "заблукавші", нех#й щастить", - йдеться у повідомленні.