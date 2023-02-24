У Києві сигнал повітряної тривоги лунав понад 600 разів.

Про це пишуть в соцмережах.

Як зазначається, Київ посів перше місце за кількістю сигналів повітряної тривоги. У столиці вони пролунали понад 600 разів.

Найчастіше тривога лунала по середах у проміжках часу між 12:00 та 18:00. Найрідше між 02:00 та 06:00 ранку.

Повідомлень про вибухи за весь цей час, коли лунали сирени, було 132.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни у Києві 680 разів лунали сигнали тривоги, росіяни пошкодили у місті понад 700 будівель, вбили 160 мирних мешканців, серед них - 5 дітей.

Читайте також: