У Києві шукають вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик"

Наразі станція "Хрещатик" та пересадка не працюють, а роботу вокзалів обмежено.

У Києві шукають вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро Хрещатик.

Наразі станція "Хрещатик" та пересадка не працюють, повідомляє КМДА.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в КМДА.

Натомість тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про начебто його замінування.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до незручностей", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Києві 37-річний чоловік "замінував" Північний міст. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі строком до шести років.

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