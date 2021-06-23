Нині Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

У Києві шукали вибухівку на Центральному і Південному вокзалах.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Тимчасово було обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться у повідомленні.

Нині Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 17 червня Києвом прокотилася хвиля "замінувань". Спочатку вибухівку шукали на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик" — нині вони вже працюють у звичайному режимі. Однак після надійшло повідомлення про замінування станції "Золоті ворота" — після перевірки вона та пересадочний вузол також вже відкрили на вхід та вихід

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