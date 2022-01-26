У Києві шукають господарів маленького добермана, якого збила машина: фото

Собака перебуває у центрі на Героїв Сталінграда, 26А. Тварина у критичному стані.

У Києві шукають господарів маленького добермана, якого збила машина.

Собака перебуває у центрі на Героїв Сталінграда, 26А. Тварина у критичному стані.

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Про це йдеться у групі "Звірополіс" у Facebook.

"У понеділок, 24 січня, приблизно о 21:00, до нашого центру на Героїв Сталінграда, 26А, потрапив маленький доберман. Крихітці близько 5-7 місяців, є чіп, але, на жаль, не зареєстрований. Малюк загубився і, шукаючи власників, вибіг на проїжджу частину. Він біг дорогою поряд з "Сільпо" (проспект Героїв Сталінграда, 49). Там на нього чекало наступне нещастя — його збила машина (можливо, навіть не одна)", - йдеться у дописі.

Волонтери розшукують власників тварини – малюк перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку. Нові власники повернули Джека до притулку, оскільки він почав виявляти агресію. А в них дома ще живе маленький песик, на якого Джек кидався. Наразі псу не шукатимуть нових господарів, собака зараз у притулку займається з кінологом.