У Києві шквальний вітер відірвав шматок фасаду будівлі та жбурнув на автомобіль: відео

Постраждала лише автівка, а люди у салоні, на щастя, залишились неушкодженими.

У Києві продовжує вирувати шквальний вітер.

19 січня на вулиці Здолбунівській вітер відірвав шматок фасаду будівлі та жбурнув просто на автівку, що проїжджала повз.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Машина якраз залишала територію паркування.

Уламок будматеріалу упав з великої висоти просто на лобове скло автомобіля.

Судячи з відео, постраждала лише автівка, а люди у салоні, на щастя, залишились неушкодженими.

Зазначимо, у Києві останні кілька днів вирує сильний вітер, днями було встановлено рекорд за швидкістю вітру (минулий був 1966 року) - 23 м/с (83 км/год).

Нагадаємо, у Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Нині його доправлено на експертизу. Інцидент стався вночі, тому ніхто не постраждав.

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