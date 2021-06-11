У Києві шкуродер переїхав каченят, що переходили дорогу: малюки довго билися в агонії

Кричущий випадок викликав хвилю обурення у Мережі.

У п'ятницю, 11 червня у столиці водій позашляховика переїхав каченят, які переходили дорогу слідом за качкою. Інші водії сигналили чоловікові, але він не відреагував.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, викладаючи шокувальне відео та публікуючи осудливі коментарі:

Виродок

Скотиняка

Паскуда

В карму багато мінусів

Так, на відео можна побачити, що качка з виводком каченят переходила дорогу. Водії пропускали пернату сім'ю, яка вже подолала більшу частину шляху. Водночас водій позашляховика пригальмував, але не зупинився, а просто переїхав каченят, які потрапили під його колеса.

Інші водії сигналили шкуродеру, але він не відреагував. Качка ж полетіла слідом за авто, яке вбило її малюків. Водночас постраждалі каченята не одразу померли, після наїзду вони ще билися в агонії.

Раніше у Києві зупинили рух автомобілів, аби зграя каченят перейшла дорогу. Пернаті вибігли на жвавий проспект Лобановського якраз, коли транспорт стояв на світлофорі. Один із чоловіків почав зупиняти авто, що їхали - аби качка із трьома десятками малих каченят змогли добігти до узбіччя. Ще однією перепоною для птахів став бордюр, але врешті застрибнути вдалося усім.

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