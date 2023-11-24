У Києві школам рекомендують перейти на дистанційку через снігопад: коли саме

Школи Києва можуть перейти на дистанційний формат навчання на період сильних снігопадів у столиці.

Київським школам рекомендують у понеділок, 27 листопада, працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що прогнозується снігопад.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

"Для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційний", - пояснили у КМДА.

Водночас дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки", - додали у столичній міськраді.

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" попереджають про погіршення погодних умов у Київській області та в Києві. Вже 26-27 листопада в регіоні очікуються сильні опади у вигляді снігу.

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