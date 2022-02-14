У Києві шість станцій метро працюватимуть у новому режимі: що зміниться

У Києві шість станцій метро працюватимуть у новому режимі: що зміниться

Разові QR-квитки потрібно купувати через термінали або скористатися банківською картою

У вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

Зміни запроваджуються на таких станціях:

"Житомирська" (вест. №1);

"Нивки" (вест. №2);

"Почайна" (вест. №2);

"Іподром" (вест. №1);

“Харківська” (вест. №1);

"Бориспільська" (вест. №2).

У метрополітені зазначили, що для придбання разових qr-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали “Київ Цифровий”.

"Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", - йдеться у повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, у Мережі показали, як будується метро на Троєщину.

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