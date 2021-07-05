У Києві шибайголова катався на самокаті балкою Пішохідного мосту: все заради "лайків"

У Києві шибайголова катався на самокаті балкою Пішохідного мосту: все заради "лайків"

Екстремала знімав на мобільний телефон інший юнак.

У Києві юнак катався на самокаті по Пішохідному мосту. Але не доріжкою для перехожих, а балкою на вершині мосту.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 5 липня.

Відстань до води - понад два десятки метрів.

Шибайголову знімав на мобільний телефон інший юнак.

Екстремал на самокаті проїхався в один бік і повернувся до свого оператора. Знизу їх зафільмували перехожі.

Очевидці припускають, що такий екстрим він влаштував заради "лайків".

Новини України: у Києві юнак катався на самокаті балкою на вершині мосту

Нагадаємо, у Києві спостерігається навала електросамокатів. Ці двоколісні наробили галасу в усьому світі. Люди обурені тим що їхня кількість постійно збільшується, а через неуважність водіїв цих засобів, пішоходи ризикують потрапити під колеса просто серед тротуару.

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