У Києві “Шевроле” врізався в автомобіль екстреної медичної допомоги: “швидка” перекинулась (фото)

Машина “швидкої допомоги” їхала на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.
Увечері в п’ятницю, 10 грудня, на вулиці Костянтинівській у Києві водій автомобіля “Шевроле” не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
На місце події прибула оперативно-слідча група для встановлення причин та обставин цієї автопригоди.
“Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація”, - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, раніше у київському мікрорайоні Осокорки, на перетині вулиць Центральної та 64-ї Садової, дівчину, яка переходила дорогу на пішоходному переході, буквально зніс автомобіль, який промчав через "зебру", не знижуючи швидкості.
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