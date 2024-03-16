У Києві шестеро домашніх котиків залишилися сиротами: лагідні пухнастики шукають дім (фото)

Власниця котиків померла, а у притулку домашнім улюбленцям буде дуже важко, тож треба їх врятувати.

У Києві шестеро домашніх котиків залишилися сиротами. Їхня власниця – добра чуйна людина – померла, вони були її улюбленими дітками. Тепер пухнастики шукають домівку.

Про котиків розповіла сусідка померлої киянки у Facebook-спільноті "Чотирилапий шукає тебе".

"Розумію, що дорослих котиків прилаштувати важко, але варто спробувати хоч по одному, бо у притулку домашні улюбленці можуть просто не вижити", – каже сусідка.

Тож маємо:

Машка – чорна кішка 13 років;

– чорна кішка 13 років; Ваня – білий кіт сім-вісім років ( кастрований);

– білий кіт сім-вісім років ( кастрований); Білочка – біла кішка шість-сім років;

– біла кішка шість-сім років; Тюпа – білий кіт шість-сім років ( кастрований);

– білий кіт шість-сім років ( кастрований); Міка – чорна кішка чотири роки;

– чорна кішка чотири роки; Буся – біла кішка чотири роки.

Котики шукають люблячих господарів / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Власниці пухнастиків нещодавно померла / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Жінка любила і піклувалался про пухнастиків, як про власних дітей / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Котики шукають дім / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Треба врятувати пухнастиків від притулку / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Лагідні домашні пухнастики у притулку можуть просто не вижити / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Пухнастики шукають люблячих господарів / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Можливо, ви давно мріяли про пухнастика, з яким ви ділитимитесь теплом і турботою, а він із вами безмежною вдячністю та любов'ю. Тож звертайтеся за номером: 050 526 8911.

Локація: Київ.

Раніше ми писали про те, що в притулку для бездомних тварин “Сіріус” на Київщині, де живе понад три тисячі чотирилапих, сильний вітер зірвав частину даху. Крім того, тваринам не вистачає корму. Вони потребують допомоги.

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