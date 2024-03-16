У Києві шестеро домашніх котиків залишилися сиротами: лагідні пухнастики шукають дім (фото)

Власниця котиків померла, а у притулку домашнім улюбленцям буде дуже важко, тож треба їх врятувати.
У Києві шестеро домашніх котиків залишилися сиротами. Їхня власниця – добра чуйна людина – померла, вони були її улюбленими дітками. Тепер пухнастики шукають домівку.
Про котиків розповіла сусідка померлої киянки у Facebook-спільноті "Чотирилапий шукає тебе".
"Розумію, що дорослих котиків прилаштувати важко, але варто спробувати хоч по одному, бо у притулку домашні улюбленці можуть просто не вижити", – каже сусідка.
Тож маємо:
- Машка – чорна кішка 13 років;
- Ваня – білий кіт сім-вісім років ( кастрований);
- Білочка – біла кішка шість-сім років;
- Тюпа – білий кіт шість-сім років ( кастрований);
- Міка – чорна кішка чотири роки;
- Буся – біла кішка чотири роки.
Можливо, ви давно мріяли про пухнастика, з яким ви ділитимитесь теплом і турботою, а він із вами безмежною вдячністю та любов'ю. Тож звертайтеся за номером: 050 526 8911.
Локація: Київ.
Раніше ми писали про те, що в притулку для бездомних тварин “Сіріус” на Київщині, де живе понад три тисячі чотирилапих, сильний вітер зірвав частину даху. Крім того, тваринам не вистачає корму. Вони потребують допомоги.
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