У Києві шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у криптовалюту: фото

У Києві шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у криптовалюту: фото

Шахрайську схему вигадав 21-річний киянин.

У Києві викрито злочинну групу у складі семи осіб, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту – збитки близько 3 млн грн

Шахрайську схему вигадав 21-річний киянин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, починаючи від 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи.

За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, у тому числі іноземців, на суму близько 3 млн гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми - 21-річного мешканця Києва - затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. У подальшому у порядку ст. 208 КПК України були затримані й інші учасники злочинної групи.

За результатами документування та проведених обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також громадяни, які постраждали від їх протиправних дій.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема, завдяки якій нечисті на руку громадяни дурять українців. Користуються злочинці ОLХ-доставкою.

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