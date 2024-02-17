У Києві ще одна станція метро "синьої" гілки під загрозою закриття – що відомо

У метро Києва на "синій" лінії можуть закрити станцію "Героїв Дніпра" через проблему тунелів та самої станції, де періодично трапляються протікання ґрунтових вод зі стін та стелі.

Про це "Інформатору" розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

"Це вже масові звернення людей щодо стану метро у Києві, і мені багато хто вже написав, що на ст.м. "Героїв Дніпра" крізь стіни протікає вода. І не тільки щодо цієї станції. Ми, як споживачі, і ви, як ЗМІ, маємо вимагати від КМДА і КП "Київський метрополітен" проведення технічного аудиту звіту перед киянами про технічний стан метро - адже треба знати, чи безпечно взагалі перебувати у підземці", - наголосив Попенко.

Проблеми на станції метро "Героїв Дніпра" з'явилися невдовзі після побудови над нею ТРЦ "Оазис". Зокрема, від лютого 2019 року пасажири періодично викладали до Мережі фото з протіканнями.

Як пише видання, на наступну п'ятницю, 23 лютого, Київрада збирає виїзне засідання комісії, щоб оглянути найбільш проблемні ділянки метрополітену.

Так, депутат Київради та очільник бюджетної комісії Андрій Вітренко каже про наміри депутатів провести виїзне засідання. За його словами, ТРЦ "Оазис" над станцією "Героїв Дніпра" дійсно збудований в порушення норм.

Серед об'єктів, які точно планують перевірити, – станції "Тараса Шевченка", "Почайна" та "Героїв Дніпра".

"Основна проблема, що тисне на станції метро "синьої" гілки неглибокого залягання (5-8 метрів) – хаотична забудова. Висотні будинки зведено на "червоних лініях", вони і деформують стіни тунелів метрополітену. Ми знаємо про сім дуже проблемних ділянок", - сказав Вітренко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, підрядник розповів, коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська".

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