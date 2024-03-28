У Києві СБУ затримала "крота" розвідки РФ, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ: фото, відео

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки рф "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.

У такий спосіб він сподівався розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили "крота" / Фото: СБУ

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.

Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Переписка зрадника з куратором російської спецслужби / Фото: СБУ

Переписка зрадника з куратором російської спецслужби / Фото: СБУ

Переписка зрадника з куратором російської спецслужби / Фото: СБУ

Переписка зрадника з куратором російської спецслужби / Фото: СБУ

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві посилять заходи безпеки через загрозу проникнення ДРГ.

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