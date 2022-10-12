У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, які будуть зачинені під час повітряної тривоги – КМДА

Замки зрізатимуть з тих укриттів, балансоутримувачі яких не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.

Київська міська адміністрація наголосила, що всі укриття, які належать фонду захисних споруд та нанесені Департаментом муніципальної безпеки на карту укриттів, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту під час повітряної загрози. Якщо ж укриття залишатимуться зачиненими – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд.

"Доступ до всіх укриттів, які є об'єктами цивільного захисту та внесені у відповідний реєстр, має бути забезпечений для всіх мешканців міста Києва у будь-який час доби за сигналів повітряної тривоги. Саме ці об'єкти позначені на мапі укриттів, опублікованій на сайті КМДА. Якщо двері позначених на мапі укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зрізають, і доступ до укриття буде відкрито, аби люди були у безпеці. Такий досвід у нас уже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно", – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Міська влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу йти в укриття. Варто брати з собою теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

Масштабна повітряна тривога в Україні 10-11 жовтня

У понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, в Україні була масштабна повітряна тривога у всіх областях, яка тривала понад 5 годин.

За ці два дні Росія завдала масованого ракетного удару по великим містам України.

Під обстріли потрапили критичні обєкти інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала ударів по об‘єктах енергетики на Львівщині та у Києві.

Читайте також: