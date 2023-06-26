У Києві рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки, куди влучили уламки російської ракети: оприлюднено шокувальні фото

Роботи рятувальники КАРС проводили від 24 червня, для цього залучили 21 особу та три одиниці техніки.

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" завершили розбір завалів та аварійних конструкцій багатоповерхівки в Солом'янському районі Києва, в яку 24 червня влучили уламки збитої ворожої ракети. Для закріплення пошкоджених плит перекриття будівлі встановили опори.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Аварійні віконні та балконні блоки на ушкоджених поверхах демонтували для подальшого ремонту.

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Роботи рятувальники КАРС проводили від 24 червня. Для цього залучили 21 особу та три одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня країна-терористка Росія атакувала Київ ракетами. У Повітряних силах учочнили, що окупанти намагался атакувати столицю Х-101/555, які випустилаз району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було знищено понад 20 ракет, за даними КМВА.

Внаслідок влучання ворожих уламків у столичну багатоповерхівку загинули пʼятеро людей.

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