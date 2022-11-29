У Києві рятувальники визволили вагітну жінку із ліфта, у якої почалися пологи

У понеділок ввечері, 28 листопада, київські рятувальники отримали повідомлення про те, що у ліфті багатоквартирного будинку у Святошинському районі застрягла вагітна жінка – у неї почалися пологи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

"28 листопада, о 18:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у ліфті 9-поверхового житлового будинку, за адресою, вул. Симиренка, 13, що у Святошинському районі столиці, застрягла вагітна жінка, у якої почалися пологи", - йдеться у повідомленні.

Жінка 1992 року народження перебувала у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами.

Спеціалісти застосували шансовий інструмент та відкрили двері ліфта. Потім вони дістали жінку та передали її медикам. Породіллю транспортували до пологового будинку.

Аварійні відключення електроенергії

В Україні застосовують аварійні, або позапланові відключення електроенергії через навантаження мережі внаслідок ракетних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури. Громадян закликають по можливості не користуватися ліфтами, адже такі відключення тривають щонайменше пару годин. Крім того, часто під час відключення електроенергії спостерігається перевантаження мережі мобільних операторів, що ускладнює здійснення дзвінків.

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