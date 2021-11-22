У Києві рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації пожежі у вагончику

У Києві рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації пожежі у вагончику

Внаслідок пожежі вагончик згорів повністю, особу жінки встановлюють правоохоронці.

У Києві рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації пожежі у вагончику.

21 листопада о 22:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Скіфській,10, що у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

На місці події було направлено вогнеборців 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Було встановлено, що біля проїжджої частини дороги в металевому вагончику, розміром 2х4 м, виникла пожежа. Рятувальники відразу ж стали до гасіння.

О 22:33 загоряння було локалізовано та о 22:51 ліквідовано.

"Внаслідок пожежі вагончик згорів повністю. Під час гасіння пожежі у вагончику було знайдено тіло жіночої статі без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Особу жінки встановлюють правоохоронці.

На місце події працювало дві одиниці техніки та 10 членів особового складу.

Причину виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві у 16-поверховому будинку ЖК "Нивки Парк" сталося загоряння електрощитових від 5 до 16 поверху. Під час ліквідації пожежі у житловому будинку в Святошинському районі столиці евакуйовано 31 людину, серед них - немовля.

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