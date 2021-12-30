У Києві рятувальники витягли з вогню жінку та її собаку: фото

Займання сталося в одній із квартир на другому поверсі.
У Києві рятувальники витягли з вогню жінку та її собаку.
Пожежа сталася 30 грудня близько десятої ранку у столичній дев’ятиповерхівці на вул. Кондратюка, 4а в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Епіцентр пожежі - квартира на другому поверсі.
Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря сходовою клітиною та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку.
О 10:37 вогнеборці локалізували загоряння та о 10:41 - ліквідували.
На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 членів особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Білій Церкві внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей.
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