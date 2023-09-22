У Києві розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом університету ім. Т. Шевченка - ЗМІ

Національна поліція перевіряє інформацію Служби безпеки України про розкрадання коштів керівництвом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка під час здійснення ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Нацполіції.

За матеріалами СБУ в серпні 2023 року Національною поліцією зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану". Зазначена стаття містить санкцію у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

З слів співрозмовника агентства, "у межах кримінального провадження 1 вересня 2023 року Національна поліція спільно з СБУ провели огляди бомбосховищ у студентських гуртожитках №14 і 23, під час яких експерти зафіксували порушення, що, за попередніми висновками, завдає збитків державі на суму від 1 до 2 млн грн".

Крім того, зазначив він, на закупівлю матеріалів і проведення ремонтних робіт КНУ ім. Т. Шевченка підписав договори з приватними підприємцями, які мають ознаки зв'язку з керівництвом університету.

Національна поліція також продовжує слідство в межах іншого кримінального провадження, зареєстрованого в січні 2023 року, де перевіряються обставини закупівлі КНУ ім. Т. Шевченка генераторів у наближених до керівництва університету приватних підприємців за завищеними цінами.

"Тут також збитки державі за експертними висновками перевищують 1 млн грн. У рамках кримінальних проваджень тривають експертизи та проводяться допити свідків", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше виступив з ініціативою у воєнний час прирівняти корупцію до державної зради. З його слів, така ініціатива не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час це допоможе.

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