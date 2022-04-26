У Києві розслідуються понад 100 кримінальних проваджень за фактами збройної агресії РФ – керівник столичної прокуратури

У Києві розслідуються понад 100 кримінальних проваджень за фактами збройної агресії РФ – керівник столичної прокуратури

Враховуючи нові умови на період воєнного стану законодавець дав прокуратурі можливість частково виконувати функції суду.

У Києві розслідується 101 кримінальне провадження у зв’язку із збройною агресією РФ за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Про це розповів керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер в інтерв’ю УНН.

За словами прокурора, внаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 89 мирних жителів, у тому числі п'ятеро дітей, 398 - отримали поранення, з них 20 дітей. Ракетними нападами завдано значних руйнувань цивільній інфраструктурі столиці.

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Усі випадки обстрілів російською армією мирних жителів та цивільних об'єктів ретельно фіксуються прокурорами разом зі слідчими та експертами.

"Враховуючи нові умови на період воєнного стану законодавець дав нам можливість частково виконувати функції суду. Наприклад, щодо обрання та продовження строків запобіжних заходів, досудового розслідування, тощо. За цей період мною, заступниками та керівниками окружних прокуратур прийнято 348 рішень, які у мирний час приймали би слідчі судді", - розказав прокурор.

Нагадаємо, прокуратура встановила особи російських військових, які чинили звірства у Бучі.

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