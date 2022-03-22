У Києві розробили план захисту вітражів верхньої станції фунікулера

Монтувати щити будуть професійні висотники-альпіністи.

У Києві розробили план захисту вітражів верхньої станції Київського фунікулера.

Про це повідомили в громадській організації "Мапа реновації".

“Це 12 дерев’яних щитів товщиною 5 см, які додатково загорнемо вогнестійким брезентом та встановимо із зовнішньої сторони стіни фунікулера, навпроти кожного вітража. До складу команди, яка провела обстеження та розробила конструкцію входять: архітектори, реставратор та конструктор. Монтувати щити будуть професійні висотники-альпіністи”, - кажуть в організації.

Фунікулерівські вітражі — цінний об'єкт монументального мистецтва. Автор вітражів верхньої станції — видатний український художник-монументаліст Іван-Валентин Задорожний. Він створив їх у 1984 році.

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