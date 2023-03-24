У Києві розпочинаються весняні канікули: скільки відпочиватимуть школярі

У школах Києва весняні канікули розпочнуться 27 березня і триватимуть до 3 квітня.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, із 27 березня у Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог", – зазначив він.

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Під час канікул у школах буде організовано роботу "консультативних груп" за окремими розкладами, проведення індивідуальних занять та групових консультацій із використанням різноманітних освітніх технологій, зокрема "метод проєктів" та інші, також будуть працювати гуртки та спортивні секції.

Мондриївський відзначив, що заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу в форматі, у якому наразі працюють.

Коли відпочиватимуть школярі на Київщині

Водночас весняні канікули на Київщині пройдуть у різні терміни. Це залежить від сформованої структури навчального року та терміну зимових канікул, визначених педагогічною радою закладу освіти.

Як повідомили у КОВА, заклади освіти йдуть на відпочинок за таким графіком:

від 20 березня – 5% закладів уже перебувають на канікулах;

від 27 березня – йдуть на відпочинок ще 35% загальноосвітніх шкіл;

від 3 квітня – відпочиватимуть 49% освітніх закладів;

в інші дати – підуть на канікули 4% шкіл.

Крім цього, 7% закладів освіти не планують весняних канікул, тому що відпочивали під час зимових канікул довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, Україна переходить на літній час: цього року українці переведуть стрілки годинника на годину вперед у ніч проти 26 березня.

Навчання під час війни, канікули, проблеми шкільної освіти та НМТ-2023

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