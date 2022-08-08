У Києві розпочинає роботу Німецька очна клініка

Про те, що очікує офтальмологію у місті надалі, що нового для пацієнтів поділилася планами медичний директор, доктор експерт Грошева Ксенія.

У першу чергу наші плани спираються на раніше виконані проекти в багатьох країнах, якщо говорити про Україну, то в мережі наших клінік без ускладнень виконані мільйони операцій різної складності і клініка, що відкривається, без сумніву стане флагманом офтальмології. Тому план розвитку офтальмології сучасного рівня України є нескладним для нас і здійсненним у реальні рядки, зауважу без жодної гривні з державного бюджету.

На початку серпня ми плануємо відчинити двері найсучаснішої клініки, розташованої у спеціально дбайливо відреставрованій будівлі 19 століття на Хрещатику, за адресою Музейний провулок 2б, навпроти стадіону ім. Лобановського. Це дасть можливість збільшити значно первинний прийом пацієнтів у Києві та закрити повністю потреби у всіх видах сучасного оперативного лікування в офтальмології.

Що особливо важливо, наявність спеціалізованих дитячих відділень та можливості прийому пацієнтів від народження, у тому числі проведення необхідних операцій новонародженим, що є вкрай важливим для збереження зору.

Забезпечити дитячий прийом та налагодити навчальний процес для фахівців у галузі офтальмології, нам дозволить залучення до діяльності клініки провідних фахівців з Німеччини та найдосвідченіші фахівці України, які пройшли обов'язкові курси підвищення кваліфікації у Німеччині, які проходитимуть для них щорічно з метою забезпечити однаковий рівень та протоколи лікування. прийняті у Німеччині.

Вартість обладнання та його обслуговування дуже значна, є здоровий глузд надавати сучасну офтальмологічну допомогу на найвищому рівні користуючись досягненнями сучасної науки. Наш колектив не тільки знає, як це зробити, але й уже робить кроки та дуже швидкі у правильному напрямку, отримуючи необхідні знання за кордоном.

Господар у нашій клініці — це мешканці Києва та всієї України, люди з поганим зором, сліпі та діти.

Ми знаємо, як зменшити кількість інвалідів по зору та зняти такий діагноз, володіємо знаннями та досвідом, у нашому колективі та доктори, які приїхали з провідних німецьких клінік і як команда, яка запускає, будуть протягом року здійснити контроль за наданням медичної допомоги. Маючи обладнання світового рівня та дотримуючись найсуворіших стандартів, прийнятих в офтальмології, ми з першого дня надамо нашим пацієнтам якісне лікування та нашу увагу.

Розуміючи, що нам батьки довіряють зір своїх дітей та наші діагнози, і операції мають бути бездоганними. Наша робота призведе до оптимізації роботи офтальмологів Києва, підніме планку надання офтальмологічної допомоги та приведе в дію принцип коли є вибір. Клініки для лікування розподіляються на користь пацієнта і наша позиція принципова, ми ніяк не впливаємо на вибір пацієнта, не цікавимо лікарів поліклінік фінансово у напрямку пацієнтів до нашої клініки, навіть ми вважаємо такі методи повністю протизаконними і завойовуємо довіру пацієнта своєю працею і якістю медичної послуги.

З гордістю представляю Вам нашу команду докторів, медичних інженерів, операційних медсестер, у нашому колективі де готуватись до роботи майже двісті людей з однією метою – дати найкраще Німецькій офтальмології Україні.

Це справжні вчителі для молодих лікарів, які самі вдосконалюються щодня і набувають нових знань, пишаюся тим, що працюю з ними

Спеціалістів ми представимо на нашому сайті klinika.ua