У Києві розпочався опалювальний сезон: процес підключення триватиме тиждень

Заклади соцсфери отримали тепло від 1 жовтня.

У Києві розпочали подавати опалення до будинків столичних мешканців.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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До кінця доби, 23 жовтня, планують підключити близько 9% житлового фонду, яку обслуговує "Київтеплоенерго". Фахівці кажуть, що процес триватиме близько тижня. Причина в тому, що в столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі.

"Увімкнення опалення всім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень", – йдеться в повідомленні.

До слова, столична влада ухвалила рішення розпочати опалювальний сезон у суботу, 23 жовтня, з урахуванням прогнозу погоди на тиждень. За даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче вісім градусів.

Слід зауважити, що заклади соціальної сфери мали змогу підключити опалення за індивідуальними заявками керівництва від 1 жовтня. Наразі з теплом 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків і 50,5% (165) медичних закладів.

Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

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