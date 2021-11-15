У п'ятницю, 12 листопада, відбулось відкриття ТРЦ Respublika Park. Загальна площа становила 300 000 кв.м, орендна – 135 000 кв.м.

Гордістю ТРЦ є унікальний живий парк під дахом ТРЦ. У торговій галереї понад 500 орендарів – магазини одягу та взуття, товари для дому, косметики та аксесуарів, сервіси. Також у Respublika Park представлено найбільший в Україні 15-зальний кінотеатр Multiplex з новим IMAX, інноваційний digital-парк розваг Neopolis, буде представлено близько 50 ресторанів різного формату, а також фітнес-центр. Паркінг ТРЦ розрахований на 3500 машиномісць.

"Однозначно, це найочікуваніший проєкт на ринку девелопменту. Незважаючи на складні часи, пов'язані з пандемією та економічною ситуацією, ми ні на день не призупинили фінансування та виконали реалізацію проєкту у заявлені терміни. ТРЦ Respublika Park є важливим інфраструктурним об'єктом Києва, завдяки його відкриттю робочі місця отримають понад 5000 осіб. Також ТРЦ першим в Україні отримав експертний висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп", — повідомив операційний директор Respublika Park, голова наглядової ради інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський.

Серед переваг ТРЦ Respublika Park – унікальний громадський простір "Оазис" із живими рослинами (загальною площею 2000 кв.м), перша в Україні аеродинамічна труба (заввишки 20 метрів, 16 метрів вільного польоту), інноваційний digital-парк розваг Neopolis з величезним вибором та AR-атракціонів та кіберспортивною зоною (площею 11000 кв.м), найбільша в Європі американська гірка під дахом ТРЦ.

"Відкриття ТРЦ Республіка Парк відбулося з наповнюваністю 61%. З упевненістю можемо сказати, що до кінця року буде відкрито 79% площ. Ми вважаємо це великим успіхом з огляду на те, що зараз Київ перебуває в "червоній" зоні. Хочу відзначити, що ми сконцентрувалися на важливому. Кошти, які планувалося витратити на концертну програму у зв'язку з відкриттям, було спрямовано на закупівлю медобладнання для Київської міської лікарні №10 для боротьби з пандемією", — заявила генеральна директорка ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

Торгово-розважальний центр відкрився із суворим дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм "червоної" зони: у ТРЦ створено пропускні пункти, де відбувається перевірка документів, що підтверджують наявність вакцини або дійсних ПЛР-тестів. Для безпеки персоналу та відвідувачів адміністрацією встановлені санітайзери, регулярно проводитиметься додаткова дезінфекція всіх приміщень. Всередині Respublika Park відкривається пункт масової вакцинації від COVID-19.

Над проеєтом працювали: генеральний підрядник – KAN Development (Україна), концепція парку розваг – KCC Entertainment Design (Бельгія), концепція фасаду та благоустрою території – TconcepT (Нідерланди), розробка фірмового стилю та концепції навігації – Air Design (Великобританія), архітектор проєкту – бюро Архіматика.

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