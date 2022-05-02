У Києві розпочалось приймання документів до першого класу

Від 2 травня у столиці розпочато приймання документів для зарахування першокласників.

Цього року зарахування до 1-х класів у столиці здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом, електронною поштою на адресу школи.

Приймання документів триватиме до 31 травня.

Про це повідомляє КМДА.

Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно. При зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься тим дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.

Нагадаємо, МОН повідомили, у якому форматі будуть завершувати навчальний рік університети та коледжі.

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