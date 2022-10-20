У Києві розпочалися відключення електроенергії

Відключення електроенергії у столиці України триватиме для кожного клієнта не більш, ніж 4 години.

Близько опівночі 19 жовтня у Києві було запроваджено відключення електроенергії для уникнення аварій.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські електромережі.

В енергопостачальній компанії запевнили, що відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо “Укренерго” не скасує застосування стабілізаційних відключень.

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“Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00”, - уточнили в повідомленні.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - звернулися до мешканців столиці енергетики.

Нагадаємо, українців закликали мінімізувати користування електроенергією протягом усього дня 20 жовтня.

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