У Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали через обстріли

У Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали через обстріли

На реконструкцію виділили 800 млн гривень.

У Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Про це 2 червня повідомили в КМДА.

За словами першого заступника голови Микола Поворозника, роботи заплановано завершити ближче до середини осені. Тому містяни до початку опалювального сезону зможуть повернутися у свої домівки.

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"Для цього місто виділило зі столичного бюджету майже 600 млн грн. Також Кабінет міністрів виділив 200 млн грн з державного бюджету", - сказав Поворозник.

Загалом у Києві відновлення потребують майже 390 будівель, із них понад 220 житлових будинків. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури, медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів окупантами Києва від початку повномасштабного наступу РФ на Україну постраждали 29 дітей, 4 з них загинули.

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