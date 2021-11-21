У Києві розпочалася пам'ятна хода на Майдані: Офіс президента посилено охороняють

Акція пам’яті героїв Небесної Сотні приурочена до Дня Гідності та Свободи.

У неділю, 21 листопада, коли в Україні святкують День Гідності та Свободи, на столичному Майдані Незалежності розпочалася пам’ятна хода. Саме цей день вважають початком Революції Гідності, яка відбулася в Україні вісім років тому.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, під час акції Офіс президента України на вулиці Банковій перебуває під посиленою охороною Національної гвардії.

Учасники сьогоднішнього заходу, яких зібралося близько семи сотень, запалили лампадки на Майдані та вирушили до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Після покладання квітів тут відбудеться панахида.

Учасники заявили, що після молитви за загиблими героями Небесної Сотні та бійцями, які віддали своє життя на сході України, захищаючи країну від російської агресії, хода вирушить до вулиці Банкової.

На заходах присутня чимала кількість колишніх і нинішніх політиків.

Нагадаємо, у День Гідності та Свободи, 21 листопада, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих активістів Майдану, встановивши лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

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