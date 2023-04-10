У Києві розквітли перші магнолії: де помилуватися (фото)

Три десятки дерев уже в білому цвіті, серед них і ті, які починають квітнути ще до появи листків.

Перші магнолії розквітли у столичному ботсаду біля метро "Університет" у Києві. Три десятки дерев уже в білому цвіті. Серед них і ті, які починають квітнути ще до появи листків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Така дощова погода лише сприяє їхньому цвітінню. Бо ці рослини люблять вологу. Загалом у Ботанічному саду імені Фоміна понад три сотні дерев магнолій 70 видів. Це найбільша колекція в Україні. Крім білих, є також жовті, кремові та рожеві. Масове цвітіння останніх має розпочатися за тиждень. І тоді сад магнолій забуяє всіма можливими відтінками рожевого: від ніжного до насиченого червоного.

Фото: al_malinovna

"Рожеві (магнолії – ред.) створюють таку феєрію цвітіння, оскільки велика палітра кольорів саме рожевих, але вони цікаво поєднуються. Є біла з прожилкою червоного по пелюстці, є ніжно-рожева при основі, а далі біла, є повністю рожева, а є повністю червона, а зсередини біла", - розповів куратор колекції магнолій ботанічного саду імені Олександра Фоміна Роман Палачега.

Фото: al_malinovna

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