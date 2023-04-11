У Києві розквітли магнолії та сакури: перелік локацій та фото

Дощова погода лише сприяє їхньому цвітінню.
У Києві розквітли магнолії та сакури. Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва.
Ці квітучі дерева можна побачити в кожному районі Києва, йдеться на сайті КМДА.
Як повідомляє "Київзеленбуд", магнолії висаджені на наступних локаціях.
Шевченківський район:
- Пейзажна алея;
- Парк імені Тараса Шевченка;
- Сирецький Парк.
Подільський район:
- площа Щекавицька.
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича;
- парк "Кіото".
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк Воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер на вул. Вербицького, 12.
Дніпровський район:
- парк "Перемога";
- сквер на вул. Івана Миколайчука;
- бульвар Амвросія Бучми;
- сквер на вул. Шумського, 3.
Солом’янський район:
- парк "Відрадний";
- парк "Орлятко".
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. М. Рильського.
Різні типи магнолій мають різний час цвітіння, пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них унікальний вигляд і має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.
Також у столиці розпочалося цвітіння сакури (японська вишня). До слова, у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на б-рі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).
Загалом помилуватися сакурами можна на таких локаціях.
У Дніпровському районі:
- б-р Верховної Ради;
- парк Андрія Малишка;
- парк "Перемога".
У Деснянському районі:
- парк "Кіото";
- парк ім. Архітектора Ніколаєва;
- парк ім. Сержа Лифаря;
- сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.
У Дарницькому районі:
- парк Партизанської слави.
У Шевченківському районі:
- біля Національної опери України;
- Володимирська гірка;
- сквер біля Золотих воріт.
У Печерському районі:
- бульвар Липський;
- сквер Бастіонний;
- площа Івана Франка.
У Подільському районі:
- Куренівський парк;
- сквер біля кінотеатру "Жовтень".
В Оболонському районі:
- парк "Наталка".
У Дарницькому районі:
- сквер на Дарницькій площі;
- парк Партизанської слави.
У Солом’янському районі:
- парк ім. Миколи Зерова.
У Святошинському районі:
- сквер на бульварі Академіка Вернадського;
- парк "Совки";
- парк "Інтернаціональний".
Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду. До слова, в Японії існує ритуал "ханамі" – милування квітами сакури, які символізують швидкоплинність і крихкість життя: люди живуть так, як опадає пелюстка, – швидко й красиво.
Фото – КМДА, Михайло Криволапов
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