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У Києві розквітли магнолії та сакури: перелік локацій та фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
2 хв
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© КМДА
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Дощова погода лише сприяє їхньому цвітінню.

У Києві розквітли магнолії та сакури. Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва.

Ці квітучі дерева можна побачити в кожному районі Києва, йдеться на сайті КМДА.

Як повідомляє "Київзеленбуд", магнолії висаджені на наступних локаціях.

Шевченківський район:

  • Пейзажна алея;
  • Парк імені Тараса Шевченка;
  • Сирецький Парк.

Подільський район:

  • площа Щекавицька.

Оболонський район:

  • парк "Наталка";
  • сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Шухевича;
  • парк "Кіото".

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район:

  • парк "Перемога";
  • сквер на вул. Івана Миколайчука;
  • бульвар Амвросія Бучми;
  • сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний";
  • парк "Орлятко".

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Різні типи магнолій мають різний час цвітіння, пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них унікальний вигляд і має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури (японська вишня). До слова, у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на б-рі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).

Загалом помилуватися сакурами можна на таких локаціях.

У Дніпровському районі:

  • б-р Верховної Ради;
  • парк Андрія Малишка;
  • парк "Перемога".

У Деснянському районі:

  • парк "Кіото";
  • парк ім. Архітектора Ніколаєва;
  • парк ім. Сержа Лифаря;
  • сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

  • парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

  • біля Національної опери України;
  • Володимирська гірка;
  • сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

  • бульвар Липський;
  • сквер Бастіонний;
  • площа Івана Франка.

У Подільському районі:

  • Куренівський парк;
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень".

В Оболонському районі:

  • парк "Наталка".

У Дарницькому районі:

  • сквер на Дарницькій площі;
  • парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

  • парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського;
  • парк "Совки";
  • парк "Інтернаціональний".

Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду. До слова, в Японії існує ритуал "ханамі" – милування квітами сакури, які символізують швидкоплинність і крихкість життя: люди живуть так, як опадає пелюстка, – швидко й красиво.

Фото – КМДА, Михайло Криволапов

У Ботанічному саду імені Форміна уже розквітли перші магнолії

У Ботанічному саду імені Форміна уже розквітли перші магнолії

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Дата публікації
Перегляди
89
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