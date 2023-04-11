У Києві розквітли магнолії та сакури: перелік локацій та фото

У Києві розквітли магнолії та сакури. Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва.

Ці квітучі дерева можна побачити в кожному районі Києва, йдеться на сайті КМДА.

Як повідомляє "Київзеленбуд", магнолії висаджені на наступних локаціях.

Шевченківський район:

Пейзажна алея;

Парк імені Тараса Шевченка;

Сирецький Парк.

Подільський район:

площа Щекавицька.

Оболонський район:

парк "Наталка";

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича;

парк "Кіото".

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк Воїнів-інтернаціоналістів;

сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район:

парк "Перемога";

сквер на вул. Івана Миколайчука;

бульвар Амвросія Бучми;

сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район:

парк "Відрадний";

парк "Орлятко".

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Різні типи магнолій мають різний час цвітіння, пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них унікальний вигляд і має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури (японська вишня). До слова, у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на б-рі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).

Загалом помилуватися сакурами можна на таких локаціях.

У Дніпровському районі:

б-р Верховної Ради;

парк Андрія Малишка;

парк "Перемога".

У Деснянському районі:

парк "Кіото";

парк ім. Архітектора Ніколаєва;

парк ім. Сержа Лифаря;

сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

біля Національної опери України;

Володимирська гірка;

сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

бульвар Липський;

сквер Бастіонний;

площа Івана Франка.

У Подільському районі:

Куренівський парк;

сквер біля кінотеатру "Жовтень".

В Оболонському районі:

парк "Наталка".

У Дарницькому районі:

сквер на Дарницькій площі;

парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

сквер на бульварі Академіка Вернадського;

парк "Совки";

парк "Інтернаціональний".

Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду. До слова, в Японії існує ритуал "ханамі" – милування квітами сакури, які символізують швидкоплинність і крихкість життя: люди живуть так, як опадає пелюстка, – швидко й красиво.

Фото – КМДА, Михайло Криволапов

У Ботанічному саду імені Форміна уже розквітли перші магнолії

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