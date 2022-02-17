У Києві розкрили схему ошуканства в оформленні документів на квартиру: як працює

У Києві розкрили схему ошуканства в оформленні документів на квартиру: як працює

Поліцейські розкрили схему обману.

У Києві поліцейські розкрили масштабну схему ошуканства. 55-річна жінка вимагала гроші у клієнтів за оформлення вже придбаних квартир, погрожуючи позбавити права на майно.

Про це 17 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.

Зловмисниця укладала з клієнтами попередні договори щодо придбання квартир на етапі будівництва та отримувала повну оплату за оселю.

Втім, через деякий час після сплати, жінка вимагала додатково заплатити гроші за оформлення документів "через знайомих", а в разі відмови оплатити послугу погрожувала позбавити права власності на вже сплачену квартиру.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання від клієнтів 13 тисяч доларів за "вирішення питання".

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні шахраї вигадали новий спосіб ошуканства через WhatsApp: за хвилину перераховують на "картку" сотні тисяч.

Як не стати жертвою шахраїв-коханців

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