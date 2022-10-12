"У Києві розгортається тотемна битва за цивілізацію", - Кличко у статті для The Daily Mail

Російський диктатор путін прагне знищити українців як народ, але світ має пам'ятати, що після України він націлиться на інші країни. Ракетний терор, який він влаштував в Україні, є сигналом усім іншим державам: ви наступні.

Про це заявив Віталій Кличко у статті для популярної британської газети The Daily Mail.

«Цілячись у мирних жителів, щоб знищити їх та зруйнувати цивільну інфраструктуру, росія знову показала себе як держава-терорист. Цей акт навмисного вбивства та погрому — лише останній приклад намірів володимира путіна знищити українців як народ. Але наш дух залишається незламним. Немає паніки та деморалізації. Українці на кожному етапі цієї болісної війни демонстрували масштаб своїх внутрішніх ресурсів. Після першого вибуху звичайні кияни кинулися на вулиці, аби допомогти пораненим. Ті, кого евакуювали у безпечне місце в метро, ​​наступні п'ять з половиною години втішали один одного та співали національний гімн. Чи можна перемогти таку націю? Ні! Чи можна розчавити таку націю? Ніколи!» - заявив Кличко.

Він також дав відповідь тим, хто досі вважає, що Україна має припинити боротьбу, щоб уникнути ядерної війни.

«Чи поступиться, наприклад, Великобританія деякими зі своїх територій, щоб укласти «мирну» угоду з армією, яка вторглася і яка хоче знищити її? Ви відмовилися б від незалежності своєї країни, від свободи своїх дітей? Я так не думаю. Те саме вірно і для України. Ось що я вам скажу: Путін не припинить свого ядерного шантажу цивілізованого світу, якщо йому вдасться виконати свою місію щодо придушення України. Імперська кровожерливість Путіна на цьому не закінчиться. Він націлиться на інші країни, і жертв буде набагато більше. Вибухи в Києві не були нападом лише на Україну – в них міститься сигнал усьому іншому світу: ти наступний», - написав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що Україна перебуває на передньому краї війни за цивілізацію. Українці проливають кров, щоб захистити не лише себе, а й весь цивілізований світ.

«Те, що розгортається у Києві, – це тотемна битва у боротьбі за цивілізацію, яка нерозривно пов'язана зі збереженням демократії та свободи. Адже Україна воює не просто з росією, а з темрявою тоталітаризму та свавілля», - заявив Кличко.

Він наголосив, що російські бомби не змусять Україну відступити. Однак Україні потрібно більше зброї, економічна підтримка та більш жорсткі санкції проти «шаленого диктатора».

«Проти нас держава, яка хоче зжерти чужу територію та стерти з лиця землі суверенну націю. Ми, які не розв'язували цей конфлікт, боремося за наші сім'ї, нашу свободу, майбутнє наших дітей. Це наш дім: ми не маємо можливості відступити. Ми повинні перемогти. Це наша земля, і правда на нашому боці. Ми ніколи не повернемось до радянського минулого. Київ – горда і стародавня столиця держави, яка йде до свого європейського майбутнього. І московські бомби нас не зупинять», – резюмував Віталій Кличко.