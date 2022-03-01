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У Києві російський снаряд влучив у телевежу (фото і відео)

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У Києві російський снаряд влучив у телевежу (фото і відео)

Загинуло 5 осіб.

У Києві 28 лютого дві російські ракети влучили у телевежу. Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Відповідні фото і відео опублікували очевидці у Мережі.

Унаслідок обстрілу попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Ці люди прийшли вшанувати жертв Голокосту й там загинули самі. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Як повідомили в МВС, якийсь час канали можуть не працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах.

Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Скористайтесь пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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