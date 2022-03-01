У Києві російський снаряд влучив у телевежу (фото і відео)

У Києві російський снаряд влучив у телевежу (фото і відео)

Загинуло 5 осіб.

У Києві 28 лютого дві російські ракети влучили у телевежу. Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Відповідні фото і відео опублікували очевидці у Мережі.

Унаслідок обстрілу попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Ці люди прийшли вшанувати жертв Голокосту й там загинули самі. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Як повідомили в МВС, якийсь час канали можуть не працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах.

Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Скористайтесь пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.